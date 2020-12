Anzeige

Krankenhäuser Sprinkler-Anlagen-Duscher setzt Notaufnahme unter Wasser Weil er vor seiner Entlassung noch kurz duschen wollte, hat ein Patient die Notaufnahme eines Schweinfurter Krankenhauses unter Wasser gesetzt.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Schweinfurt.Eine Dusche habe es in seinem Zimmer nämlich gar nicht gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Stattdessen manipulierte der 26-Jährige an der Sprinkleranlage und löste so den Feueralarm aus. „Die gesamte Notaufnahme lief mit drei bis fünf Zentimetern Wasser voll“, hieß es weiter. Zum Abpumpen rückte am Freitagmorgen die Feuerwehr an. Der geschätzte Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.