Sport Sprinterin Lückenkemper erhält Bayerischen Sportpreis

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper ist mit dem Bayerischen Sportpreis 2022 ausgezeichnet worden. Die 25-Jährige, die im Sommer bei der EM in München Gold über die 100 Meter und mit der 4x100-Meter-Staffel gewonnen hatte, erhielt den Preis in der Kategorie „Sommertraum des Jahres“. Die Laudatio auf die in Bamberg wohnende Leichtathletin hielt am Samstag Teamkollegin Rebekka Haase.

dpa