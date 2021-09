Anzeige

Gesundheit Spritze plus Riesenrad: Impf-Aktionswoche mit Attraktionen Wem nicht wegen der Corona-Impfung etwas schwummrig wird, den dreht es danach vielleicht auf dem Riesenrad: Zum Auftakt der deutschlandweiten Aktionswoche „HierWirdGeimpft“ konnten sich Menschen auch an einem Riesenrad in München überzeugen lassen.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze. Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild

München.Bei „Impf'n'Ride“ bekam der Impfling mitsamt seiner Angehörigen am Montag anschließend eine Gratisrunde auf dem Riesenrad im Werksviertel geschenkt.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hofft, mit solchen Aktionen „den einen oder anderen, der vielleicht noch zögert“, zu überzeugen. „So leicht wie jetzt war es noch nie, sich impfen zu lassen“, sagte er bei der Aktion, bei der auch Fernsehkoch Alexander Herrmann als „Impf-Testimonial“ dabei war.

Das Riesenrad ist eine von Hunderten Aktionen in Bayern diese Woche, mit der die Impfquote steigen soll - unter anderen in Einkaufszentren und in Gaststätten. In Bayern sind derzeit rund 60 Prozent vollständig geimpft - damit liegt der Freistaat im Bundesvergleich hinter vielen anderen Bundesländern.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-202901/2