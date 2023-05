3. Liga SpVgg Bayreuth trennt sich von Trainer Kleine

Der Tabellenletzte SpVgg Bayreuth hat nach dem 2:5 beim Spitzenreiter SV Elversberg Cheftrainer Thomas Kleine von seinen Aufgaben entbunden. Die Entscheidung sei im Kreise der Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH bereits in der vergangenen Woche gereift, wie der abstiegsbedrohte Aufsteiger am Sonntag mitteilte. Die Trennung von Kleine (45) sei nach der fünften Niederlage am Stück „die Konsequenz der sportlichen Talfahrt“.

dpa