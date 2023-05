Regionalliga SpVgg Unterhaching lässt Teilnahme an Aufstiegsspielen offen

Bayerns Regionalliga-Meister SpVgg Unterhaching lässt seine Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga weiter offen. Rund um das Schweinfurt-Spiel am kommenden Wochenende soll eine Entscheidung mitgeteilt werden. Das bestätigte der Verein am Montag auf Anfrage.

dpa