Terror Sri Lanka: Splittergruppe im Fokus Die Lage bleibt angespannt. Medien berichten, dass ein Vater aus Dänemark beim Anschlag drei seiner vier Kinder verlor.

Der Terror bestimmt weiter die Schlagzeilen. Die Reiseveranstalter haben unterdessen Kontakt zu allen Urlaubern aufgenommen.

Frankfurt.Sri Lankas Regierung hat eine wenig bekannte islamistische Terrorgruppe für die Osteranschläge auf Kirchen und Hotels mit mindestens 290 Toten verantwortlich gemacht. Wie Medien am Montag in Sri Lanka weiter berichteten, soll die örtliche Organisation National Thowheeth Jamath (NTJ) Drahtzieher der Terrorserie sein. Alle sieben Selbstmordattentäter seien Bürger von Sri Lanka, sagte ein Sprecher des Kabinetts in Colombo. Die Organisation habe jedoch Hilfe eines internationalen Netzwerkes gehabt. Gleichzeitig erklärte die Regierung in Colombo den Notstand. Dieser sollte am Montag um Mitternacht in Kraft treten. Zusätzlich wurde am Montag erneut eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Der Notstands-Erklärung solle Polizei und Armee helfen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, hieß es.

Regierung: Neue Art von Terror

Die Lage in Sri Lanka war auch am Montag angespannt. Soziale Netzwerke blieben blockiert. Die Polizei fand 87 kleinere Sprengsätze an einer Busstation. Vor der St.-Antonius-Kirche in Colombo explodierte ein Sprengsatz in einem Lieferwagen, den die Attentäter offenbar benutzt hatten. Verletzt wurde niemand. Die Regierung bezeichnete die Attentate als eine „völlig neue Art von Terrorismus“. Dies sei „ein Schock, und wir werden mit einer Schock-Therapie antworten“, erklärte Sri Lankas Wohnungs- und Kulturminister Sajith Premadasa.

Der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen soll nach übereinstimmenden Medienberichten bei dem Anschlag drei seiner vier Kinder verloren haben. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus. Sri-Lanka-Urlauber mehrerer großer deutscher Reiseveranstalter haben die Anschläge auf Sri Lanka offenbar unbeschadet überstanden. Es gibt wohl offenbar dennoch ein Opfer mit deutschen Hintergrund, wie das Auswärtige Amt am Montag bestätigte. Eines der Todesopfer besaß demnach neben dem US-amerikanischen auch einen deutschen Pass.

Die Veranstalter Tui und DERtour teilten am Montag mit, dass alle ihre Gäste, die derzeit auf der Tropeninsel Urlaub machen, Entwarnung gegeben hätten. „Wir haben alle Gäste erreichen können, sie sind wohlauf“, hieß es bei beiden Veranstaltern auf dpa-Anfrage. DER Touristik hat derzeit nach eigenen Angaben eine „knappe vierstellige“ Zahl von Gästen auf Sri Lanka. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt hat auch einige Hotels im Angebot, die zum Anschlagsziel wurden.

Tui in Hannover bestätigte am Montag die bisherige Annahme, dass keine Gäste des Reiseveranstalters von den Explosionen betroffen seien. Die derzeit etwa 150 Tui-Urlauber auf Sri Lanka seien auf dem Handy oder über die Reiseleitungen vor Ort erreicht worden. Alle wollten ihren Urlaub dort fortsetzen, sagte eine Tui-Sprecherin. Der Reiseveranstalter Thomas Cook hatte am Sonntag mitgeteilt, keine Gäste in den betroffenen Hotels zu haben. „Wir rechnen weiter mit erheblichen Einschränkungen“, sagte eine Sprecherin weiter. (dpa)