Fussball SSV Jahn Regensburg gewinnt: 1:0 gegen Unterhaching

Mail an die Redaktion Mannschaftsfoto des SSV Jahn Regensburg für die Saison 2018/19. Foto: Armin Weigel/Archiv

Deggendorf.Der SSV Jahn Regensburg hat den nächsten Test gegen einen Fußball-Drittligisten gewonnen. Einen Tag nach dem 1:0 gegen den FSV Zwickau bezwangen die Oberpfälzer am Samstag die SpVgg Unterhaching ebenfalls mit 1:0 (1:0). Vor rund 350 Zuschauern erzielte Marco Grüttner (33. Minute) im siebten Jahn-Testspiel das Tor des Tages. Für den Zweitligisten war es der sechste Erfolg in diesem Sommer. Die Oberpfälzer starten mit einem Heimspiel am 4. August gegen den FC Ingolstadt in die neue Zweitligasaison.