Fussball

St. Pauli bangt vor Regensburg-Spiel um Leistungsträger

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bangt vor dem Gastspiel am Samstag beim SSV Jahn Regensburg um mehrere Leistungsträger. Innenverteidiger Lasse Sobiech leidet an Hüftproblemen, Mittelfeldspieler Johannes Flum hat Schmerzen an der Achillessehne, und Stürmer Aziz Bouhaddouz kämpft mit einer Knie-Blessur. „Wir müssen abwarten, wer uns in Regensburg zur Verfügung steht“, sagte Trainer Markus Kauczinski am Mittwoch.