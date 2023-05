Klimaaktivisten Staatsanwältin: Letzte Generation nicht extremistisch

Die Leiterin der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, Gabriele Tilmann, hält die Klimaaktivisten der Letzten Generation derzeit nicht für extremistisch. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Abend) sagte Tilmann: „Die Mitglieder der Letzten Generation begehen zwar laufend Straftaten - und zeigen damit, dass sie zumindest in diesem Bereich die Rechtsordnung nicht akzeptieren - trotzdem scheinen sie aber bislang jedenfalls unseren demokratischen Rechtsstaat nicht in Frage zu stellen. Ich würde sie daher im Moment nicht als extremistisch bezeichnen.“

dpa