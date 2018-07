Kabinett

Staatsregierung beschließt weiteren Hochschul-Ausbau

Drei Monate vor der Landtagswahl hat die Staatsregierung einen weiteren Hochschul-Ausbau in allen bayerischen Regierungsbezirken beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte nach der Kabinettssitzung am Dienstag Investitionen von rund 590 Millionen Euro an, mit denen neue Studiengänge, rund 9400 neue Studienplätze und 300 neue Stellen geschaffen werden sollen. „So ermöglichen wir in allen Regionen des Landes Forschung und Ausbildung auf Top-Niveau - und sorgen dafür, dass die Menschen in Bayern in ihrer Heimatregion erfolgreich sein können“, versprach er.