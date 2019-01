Wetter Staatsregierung hofft auf Ende der Schneewetterlage Die Staatsregierung hofft auf ein Ende der extremen Schneewetterlage zur Wochenmitte.

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Nach den Prognosen sei eine deutliche Entspannung von Mittwoch an möglich, sagte Staatsminister Florian Herrmann (CSU) am Montag in München. In den vergangenen Tagen seien in den betroffenen Regionen in Süd-Bayern rund 1000 Dächer von der Schneelast geräumt worden. „Die Lage ist nach wie vor angespannt, aber es gibt weiter keinen Grund zur Panik“, betonte Herrmann.