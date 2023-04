Hochschulen Staatsregierung hofft auf zusätzliche Exzellenzuniversität

Die Staatsregierung wünscht sich weiter eine zusätzliche Exzellenzuniversität in Bayern, neben den beiden schon bestehenden in München. „Wir wollen zusätzlich eine Exzellenzuniversität für Nordbayern“, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Die fränkischen Universitäten hätten dank der „Hightech Agenda“ eine herausragende Ausgangslage, sagte er.

dpa