Kabinett

Staatsregierung stellt Haushalts-Eckpunkte vor

Wie viel Geld gibt der Freistaat dieses und nächstes Jahr wofür aus? Antworten auf diese Frage gibt es am heutigen Freitag zum Abschluss der Haushaltsklausur des Kabinetts in Gmund am Tegernsee (Landkreis Miesbach).