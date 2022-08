Umwelt Staatsregierung will Kiebitz helfen: Noch 3000 Brutpaare

Der Kiebitz und andere Feldvogelarten sollen in Bayern besser geschützt werden. „Der Kiebitz ist nicht nur ein charakteristischer, sondern auch ein charismatischer Vogel in unserer Agrarlandschaft“, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Donnerstag in München. Konkret fördert die Staatsregierung ein überregionales Projekt des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) in den nächsten drei Jahren mit insgesamt 450 000 Euro. Damit sollen Kiebitz-Schutzmaßnahmen einerseits bekannter und gleichzeitig Beteiligte wie Landwirte, Behörden und Jäger motiviert werden.

dpa