Theater Staatstheater-Lockdown vorzeitig bis Ende Februar verlängert Bayerns Staatstheater in München, Nürnberg und Augsburg werden mindestens bis Ende Februar geschlossen bleiben.

Mail an die Redaktion Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) spricht bei einer Landtagssitzung. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Schon vor der Entscheidung über eine Verlängerung des derzeitigen allgemeinen Lockdowns in Handel, Gastronomie, Kultur und Sport haben die Intendanten in einem Gespräch mit Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) einer verlängerten Schließung ihrer Häuser bis 28. Februar zugestimmt. Sibler nannte das am Donnerstagabend eine „richtige, wenn auch schmerzliche Entscheidung“.

Mitte Februar will das Ministerium mit den Theatern beraten, wie es ab dem 1. März weitergeht. Der Beschluss betrifft in München Staatsoper, Staatsschauspiel und Gärtnerplatztheater sowie in Nürnberg und Augsburg die Staatstheater - dort „vorbehaltlich der Zustimmung der Stiftungsgremien“, wie es in der Meldung hieß. Deren Veto ist nicht zu erwarten.