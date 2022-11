Demonstration Stachus: Klimaschutzaktivisten kleben sich auf Straße fest Ein gutes Dutzend Klimaschutzaktivisten hat sich am Donnerstag auf der Fahrbahn einer zentralen Straße in der Münchner Innenstadt angeklebt. Dadurch kam es am Stachus in beiden Richtungen zu Behinderungen, der Verkehr wurde umgeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Es dauerte mehr als zwei Stunden, bis die meisten der etwa 16 Aktivisten von der Fahrbahn abgelöst werden konnten und der Verkehr zumindest in einer Richtung wieder rollte.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Klimaaktivist sitzt auf der Fahrbahn und blockiert die Straße. Foto: Lennart Preiss/Lennart Preiss/dpa

München.Die Aktion geht auf das Konto der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“, die in den vergangenen Wochen in zahlreichen Städten Deutschlands mit solchen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hatte. „Angesichts der nahenden Katastrophe ist das kollektive Schweigen tödlich“, kommentierte die Bewegung die Aktion in München.