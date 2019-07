Kurios Stadt lässt Landkreis auflaufen Das Landratsamt hat Probleme mit falsch parkenden Autos. Die Stadt verwehrt Hilfe und lehnt einen Antrag auf Markierung ab.

Von Christian Eckl

Regensburg.Welcher Bürger kennt das nicht: Man sucht Hilfe bei einem Amt, weil es ein Problem gibt. Das Amt prüft – und kommt zu dem Schluss, dass man da nichts machen kann. Der Bürger ärgert sich, der Amtsschimmel wiehert. Doch was, wenn der Antragssteller kein Bürger, sondern eine andere Behörde ist? Ein kurioser Fall zeigt: Auch Behörden können Opfer von Behörden werden.

Hintergrund ist die Parksituation am Regensburger Landratsamt. Die Behörde, die den Landkreis lenkt, steht auf dem Boden der Stadt Regensburg. Das hat natürlich den Hintergrund, dass der Landkreis die kreisfreie Stadt umgibt – man trifft sich in der Mitte. Damit hat der Hemauer, der seinem Altlandkreis ohnehin nachtrauert, einen ebenso weiten Weg wie der Mintrachinger, um seine Behördengänge im Landratsamt zu erledigen.

Das bedeutet aber auch: Der Einflussbereich von Landrätin Tanja Schweiger und ihrer Behörde endet ganz genau am Bordstein. Und genau das ließ die Stadt nun den Kollegen vom Landratsamt spüren.

Zusehends zugeparkt ist nämlich die Altmühlstraße, in der das Landratsamt liegt. Die Behörde baute extra eine neue Parkfläche. Zudem gibt es eine zentrale Lieferantenzufahrt. Hier parkt nicht nur der Chauffeur der Landrätin den Dienst-BMW, sondern auch der Bauhof seine Fahrzeuge.

Dienst-Limousine der Landrätin öfter blockiert

Dumm nur, dass die Zu- und Ausfahrt öfter zugeparkt ist. Da ärgerte offenbar nicht nur die Bauamtsmitarbeiter. Auch die Landrätin riet ihrem Personal, mal bei der Stadt nachzufragen, ob man eine Markierung an der Fahrbahn anbringen könnte. „Sind beide Zufahrtsäste zugeparkt, kann nicht nur der Lieferverkehr nicht stattfinden, sondern kommt es auch zu Verkehrsproblemen an der Altmühlstraße, wenn Lieferfahrzeuge die Fahrbahn in beide Richtungen blockieren“, beschreibt Schweigers Sprecher Hans Fichtl die unangenehme Situation. „Daher erfolgte Ende Mai auf Verwaltungsebene eine Anfrage beim städtischen Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr, ob diese beiden Zufahrtsäste zum Lieferanteneingang über eine Markierung auf der Straße freigehalten werden könnten.“

Nun, die Stadt kam auch vorbei, um zu sehen, was die Kollegen vom Landratsamt eigentlich meinen. „Es fand ein Treffen vor Ort mit den zuständigen Fachabteilungen statt, um den Vorschlag, die beiden Zufahrten auf der öffentlichen Straße mit einer Grenzmarkierung zu versehen, zu begutachten“, bestätigt auch eine Stadtsprecherin.

Wollte das Landratsamt selbst pinseln?

Doch der darauf folgende Schriftwechsel war wenig erbaulich für das Landratsamt. Im elegantesten Behördendeutsch schrieb man an die Landkreis-Behörde: „Im vorliegenden Fall ist weder eine Verlängerung oder Verkürzung des vor Grundstückszufahrten geltenden Parkverbots erforderlich, noch muss der bestehende Parkverbotsbereich zusätzlich bezeichnet werden.“ Die Zufahrten seien offensichtlich und mit abgesenkten Bordsteinen davor deutlich erkennbar versehen. „Es sind deshalb keine atypischen Anhaltspunkte feststellbar, die eine Grenzmarkierung rechtfertigen würden.“

Angeblich soll es im Landratsamt kurz die Überlegung gegeben haben, die Straße vor dem Amt kurzfristig in den Landkreis einzugliedern und die Markierung selbst anzubringen. Doch dann schreckte man vor Konsequenzen zurück. „Straßenmarkierungen dürfen im öffentlichen Raum nur von der Stadt Regensburg angebracht werden“, heißt es trocken.

Die Landkreis-Grenze war selten so strikt eingehalten worden, wie in diesem Fall: Die Macht der Landrätin endet im konkreten Fall direkt vor der eigenen Tür. Aber da kann man nichts machen…

