Tiere

Stadt Nürnberg gibt Gänse zum Abschuss frei

Von diesem Mittwoch an dürfen Gänse am Wöhrder See in Nürnberg geschossen werden. Ein genaues Datum für die erste Jagd stehe aber noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Stadt. Durch den Abschuss einzelner Tiere sollen Artgenossen von Teilen des Gewässers vertrieben werden. Stadt und Badegäste stören sich an den Hinterlassenschaften, mit denen die Vögel die Norikusbucht und den Sandstrand an dem See verunreinigen.