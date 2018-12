Bahn

Stadtrat diskutiert über Alkoholverbot am Hauptbahnhof

Ist Alkohol künftig rund um den Münchner Hauptbahnhof auch tagsüber verboten? Darüber verhandelt der Kreisverwaltungsausschuss des Münchner Stadtrates heute. Seit dem 21. Januar 2017 ist Alkohol auf Straßen und Plätzen rund um den Bahnhof in der Zeit zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht mehr erlaubt. Nach dem Willen des Kreisverwaltungsreferates soll dieses Verbot nun auf den ganzen Tag ausgeweitet werden. „Das KVR will ein Verbot rund um die Uhr“, sagte ein Sprecher. Am Geltungsbereich der Regelung soll sich allerdings nichts ändern. Das Bahnhofsgebäude selbst und die Züge sind davon nicht betroffen.