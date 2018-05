Tourismus

Stadtrat entscheidet über Bürgerbegehren zu Main-Hotel

Der Stadtrat im unterfränkischen Volkach (Landkreis Kitzingen) entscheidet heute über ein Bürgerbegehren, mit dem ein am Mainufer geplanter Hotel-Neubau verhindert werden soll. Die Bürgerinitiative Landschaftsschutz Mainschleife (Lama) hatte Ende April etwa 1800 Unterschriften an den Bürgermeister überreicht, damit ein entsprechender Bürgerentscheid in die Wege geleitet werden kann. Am Montag entscheidet der Stadtrat über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und legt dann auch das mögliche Datum für den Bürgerentscheid fest.