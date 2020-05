Kommunen

Stadtrat wählt Grüne Habenschaden als zweite Bürgermeisterin

Die rot-grüne Stadtspitze in München unter Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) steht: Katrin Habenschaden von den Grünen wurde am Montag in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats mit 45 von 49 gültigen Stimmen zur zweiten Bürgermeisterin gewählt.