Kommunen Städte bieten Obdachlosen im Winter Übernachtungsquartiere Für Obdachlose haben große Städte in Bayern Winterunterkünfte vorbereitet.

Mail an die Redaktion Ein Obdachloser sitzt am Straßenrand vor einem Ladengeschäft. F. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. So stehen in Nürnberg 30 zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung, wie das Sozialamt der Stadt mitteilte. Dort leben etwa 50 Menschen auf der Straße. In Regensburg wurden nach Angaben der Stadt Anfang November zwei neue Unterkünfte für Obdachlose eröffnet.

In Würzburg sind in den Unterkünften für Obdachlose nach Angaben der Stadt derzeit 392 Menschen untergebracht, in Augsburg sind es 275. Dort kümmern sich neuerdings Sozialpädagogen darum, dass Obdachlose gerade im Winter die Unterkünfte auch wirklich in Anspruch nehmen.

In München ist ab Januar ein Wärmebus unterwegs. „Über den Wärmebus stellen wir künftig sicher, dass Menschen, die es nicht selbst schaffen, in die Bayernkaserne zu kommen, dort hingefahren werden können“, sagte Sozialreferentin Dorothee Schiwy. Ende Oktober waren in der Landeshauptstadt 371 Menschen im Übernachtungsschutz.