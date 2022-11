Migration Städtetag: Probleme bei Unterbringung von Geflüchteten

Der Bayerische Städtetag befürchtet große Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine in den kommenden Monaten. Die Situation in den bayerischen Kommunen sei schon jetzt sehr angespannt, sagte der Vorsitzende des Städtetages, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), am Freitag in der Hörfunksendung „RadioWelt“ auf Bayern 2. Weil Russland in der Ukraine gezielt die kritische Infrastruktur angreife, rechne er im Winter mit einer weiter steigenden Zahl von Geflüchteten. Es sei derzeit offen, ob es dafür freie Kapazitäten geben werde.

dpa