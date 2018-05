Unglück Stall in Flammen: 450 000 Euro Schaden In Schwabmünchen brannte es in der Nacht zum Dienstag in einem Pferdestall. Die Tiere blieben unverletzt.

Mail an die Redaktion Im Landkreis Augsburg brannte ein Pferdestall. Foto: Jens Kalaene/Archiv

Schwabmünchen.Beim Brand eines Pferdestalls in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) ist ein Schaden von rund 450 000 Euro entstanden. Das Feuer sei in der Nacht zum Dienstag in dem Stall, in dem viel Heu gelagert war, ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten, als sie die Pferde aus dem brennenden Gebäude ins Freie retteten. Die Tiere blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

