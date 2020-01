Gesellschaft Stammtisch-Kultur soll ein Revival haben Mit dem Label „MISCHtisch“ wollen Gastronomen bayernweit den Menschen eine Möglichkeit bieten, sich kennenzulernen.

von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Der MISCHtisch signalisiert, hier wollen sich Menschen unterhalten und kennen lernen. Foto: Kühner

100 Gastwirte machen bereits bei der Aktion mit. Ob sich ein Beisammensein entwickelt, hängt sehr vom Engagement der Wirte ab. Foto: Kühner

München.Wieso muss man einen „MISCHtisch“ konzeptionieren, um Menschen zusammenbringen? Erfüllt in Bayern nicht der Stammtisch diese Funktion? Die Stammtische sind inzwischen oft verwaist, andererseits gibt es immer mehr vereinsamte Menschen. Genau im Schnittpunkt dieser beiden Entwicklungen ist der „MISCHtisch“, eine Kampagne des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e. V., verankert. Matthias Artmeier, Geschäftsführer im Fachbereich Gastronomie Oberpfalz, konzipierte den „MISCHtisch“ mit seinem Team. „Der MISCHtisch soll den Menschen, auch den Gastronomen etwas Neues bieten.“

Flott und visionär ist die neue Webseite. Spontane, Sitzengelassene, Zugezogene, Reisende, junge und alte Hasen, Tellerwäscher und Millionäre will man am Mischtisch zusammenbringen. Es soll ein großer Tisch der Begegnungen sein, sicher eine gute Idee in Zeiten digitaler Vereinsamung, aber nicht ganz neu. Ein großer Tisch für alle mitten im Lokal ist schon seit Jahren das Markenzeichen so mancher Caféhaus-Kette.

Projekt kommt gut an

Caroline Schmitt, Hotelierin in Bad Füssing, entwickelte im vergangenen Jahr für Bad Füssing ein ähnliches Konzept. Unter dem emotionalisierenden Motto „Gemeinsam essen macht glücklich“ mit fixen Terminen in unterschiedlichen Lokalen, wobei sie selbst den Abend moderierte, wurde das Projekt von der Bevölkerung sehr gut angenommen. „In dieser Art ist es allerdings nicht auf ganz Bayern übertragbar“, meint Matthias Artmeier.

Auch beim „MISCHtisch“ müssen die Wirte aktiv werden, die MISCHtische kennzeichnen, die Gäste auf den „MISCHtisch“ hinweisen, ihnen das Konzept erklären. Seniorchef Helmut Scheugenpflug vom Landgasthof in Niederaichbach macht das vorbildlich. Er begrüßt jeden Gast persönlich, bietet Plätze an und erklärt dabei den MISCHtisch. „Der wird gut angenommen, weil auch nicht nur Leute vom Ort, sondern viele Gäste von auswärts kommen, die niemanden kennen und gerne beim Essen mit anderen plaudern.“ Andreas Kühner, Wirt von „Kühners Landhaus“ in Kissing, von Anfang mit dabei, ist begeistert. Die Gäste, die sich auf seine Einladung hin über den „MISCHtisch“ kennengelernt haben, danken ihm, indem sie wiederkommen. Wer isst schon gern alleine? In Gesellschaft schmeckt es besser, und einmal andere Gespräche als mit immer den gleichen Bekannten zu führen, ist durchaus inspirierend.

MISCHtisch hatte Startschwierigkeiten

Allerdings zündete der Start des MISCHtisches zeitlich nicht so perfekt wie geplant. Durch technische Probleme bei der grafischen Darstellung auf den verschiedenen Browsern verzögerte sich der Start der Webseite für die Einführung des Projekts. Erst Ende Oktober wurden die Betriebe informiert. Dann kam das Weihnachtsgeschäft dazwischen, so dass sich von den 1200 Verbandsmitgliedern trotz des angebotenen Starterpakets mit Flyern, Aufklebern, Schildern und Informationsmaterial erst 100 Wirte angemeldet haben. Sie sind bislang immer noch nicht alle auf der Webseite eingepflegt.

Die Gaststube als Kontaktraum Der Stammtisch: Ihn gab es früher in jedem Ort. Je kleiner der Ort war, umso wichtiger der Stammtisch. Um einen größeren Tisch versammelte sich regelmäßig die immer mehr oder weniger gleiche Gruppe von Ortsansässigen zum Kartenspielen, Politisieren und Diskutieren. Weil oft sehr holzschnittartig argumentiert wurde, bekam der Stammtisch ein schlechtes Image. „Stammtischparolen“ wurden zum stehenden Ausdruck für oberflächliche, populistische Schwarz-Weiß-Malereien.

Das Konzept: „MISCHtisch“ möchte völlig unterschiedliche Menschen, die Kontakt suchen, zusammenbringen. „Teilt Tische, mischt Menschen“ heißt die Devise. Der Stammtischvertrautheit setzt der MISCHtisch die Inspiration durch neue Ideen und Gedanken entgegen. Noch ist der Begriff nicht geläufig, das Konzept bislang nur in 100 Gasthäusern, Hotels und Cafés angedacht. In Regensburg gibt es einen MISCHtisch im Dechbettener Hof und demnächst einen im Spitalgarten.

Der Dechbettener Hof in Regensburg ist schon dabei. Hier wurde einfach der bisherige, durchaus noch frequentierte Stammtisch als „MISCHtisch“ markiert, aber „wegen der Weihnachtszeit lief noch nicht viel“, so Servicekraft Cornelia Vollmer. Cornelia Sperger, Chefin der Regensburger Brauereigaststätte Spitalgarten, findet die Idee „ganz toll“. Sie hat schon die Unterlagen und wird in den nächsten Wochen den „MISCHtisch“ realisieren. Projektleiter Artmeier fühlt sich aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen nicht nur von Gaststätten, sondern auch seitens der Hotellerie sehr bestätigt und ist zuversichtlich. „Des muaß noch wachsen.“ Der Erfolg stellt sich erst dann ein, „wenn eine große „Schwungmasse initiiert wird“ und der MISCHtisch über das Bayern Tourismus Marketing im Bewusstsein der Bevölkerung verankert wird.

Karten mischen, keine Gäste



Gebhard Endl vom „Bar Restaurant“ in der Spielbank Bad Füssing ist ganz anderer Meinung. „Gemeinsam isst man glücklicher“ funktionierte bestens. Teilweise waren bei ihm bis zu 40 Menschen da, beim „MISCHtisch“ noch kein einziger. Schon der Name stört ihn, weil er zu nichtssagend ist und kaum über die Lippen geht. „Man kann Karten mischen, aber keine Gäste. Wer sich das Konzept ausgedacht hat, hat keine Ahnung von Gastronomie. Man muss vom Gast aus denken, nicht von der Gastronomie aus.“ Aber genau das möchte der „MISCHtisch“, die Gäste zueinander bringen. Entscheidend ist das Engagement der Wirte, sicher auch der Standort. Der gesellschaftliche Bedarf ist da. Ein „MISCHtisch“ in jedem Restaurant wäre ein gesellschaftliches Zeichen für ein offenes Miteinander und neue Kontakte.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.