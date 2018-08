Eishockey

Stanley-Cup-Sieger Grubauer in Rosenheim: „Ein Traum“

Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer muss sich nach seinem Wechsel von den Washington Capitals zur Colorado Avalanche nach eigener Einschätzung seinen Status als Torwart ganz neu erkämpfen. „Es ist nie einer gesetzt, jeder wird seine Chance kriegen“, sagte der deutsche Eishockey-Nationaltorwart am Montag in Rosenheim. Grubauer ist der erste deutsche Keeper, der die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewinnen konnte. „Ich spiele mein Spiel, wie ich es schon in Washington gespielt habe. Ich konzentriere mich auf jede einzelne Situation, jeden einzelnen Puck“, versicherte Grubauer.