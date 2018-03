Musik

Stardirigent Petrenko mag keine Opern auf DVD hören

Der russische Stardirigent Kirill Petrenko misstraut Klangkonserven. „So eine Verewigung auf DVD kann ich mir gar nicht anhören. Man hört alles, was noch zu verbessern wäre“, sagte er am Sonntag im Münchner Nationaltheater bei der öffentlichen Präsentation der Spielzeit 2018/2019 der Bayerischen Staatsoper. Petrenko bezog sich auf einen Mitschnitt der Münchner Inszenierung von Alban Bergs Oper „Lulu“ von 2015. Er ließ durchblicken, dass er die Veröffentlichung nur aus Sympathie zu Lulu-Darstellerin Marlis Petersen zugelassen habe. „Ich habe aber noch nicht reingehört. Man sagte mir, es wäre gar nicht so schlecht.“