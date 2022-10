Nürnberger Land Stark beschädigtes Auto fährt Schlangenlinien auf A3

Ein in Schlangenlinien fahrendes und ramponiertes Auto hat auf der Autobahn 3 bei Nürnberg eine Fahndung ausgelöst. Zeugen hätten am Sonntag die Polizei alarmiert und die Verfolgung aufgenommen, teilte die Polizeiinspektion in Hersbruck mit. Auf der A9 verloren sie den Wagens aus den Augen. Erst die Polizei konnte den 56-jährigen Fahrer im Rahmen einer Fahndung wenig später in Reichenschwand im Landkreis Nürnberger Land stoppen.

dpa