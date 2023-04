Polizei Starkbierfest Palmator bei Regensburg verläuft ruhiger Die Polizei hat beim Starkbierfest Palmator nahe Regensburg weniger Vorfälle als im Vorjahr verzeichnet. Da nur etwa halb so viele Gäste wie letztes Jahr kamen, gab es auch weniger Gedränge und Aggressivität, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Im Vergleich sei es „eher entspannt„ verlaufen. Rund 6 000 Menschen, überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, kamen dieses Jahr trotz schlechten Wetters nach Pettendorf. Das Fest findet dort jährlich am Palmsonntag auf dem Gelände der Brauerei Prössl statt.

Pettendorf.

Pettendorf.Mit zunehmendem Alkoholkonsum kam es am Sonntag zu den üblichen Delikten wie Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Diebstählen, wie es weiter hieß. Größere Schlägereien habe man aber nicht verzeichnet. Unter anderem biss ein 21-Jähriger einem Kontrahenten so heftig in die Wange, dass dieser in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein 20-jähriger, stark betrunkener Student schlug grundlos mit einem Verkehrsschild auf das Dach eines vorbeifahrenden Autos ein. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Außerdem verletzte sich ein 21-Jähriger am Kopf, als er mit 3,3 Promille von der Bierbank fiel.