Politik Starke Frauen werben für Europa Drei grüne Rednerinnen rissen die Zuhörer beim Aschermittwoch mit. Ihre Themen: Europa, Frauenrechte und Kritik an der CSU.

Von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen spricht beim politischen Aschermittwoch. Foto: Tobias Hase/dpa

Landshut.Ein Frauentrio hat die Zuhörer beim politischen Aschermittwoch in Landshut mitgerissen. Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, Landtagsfraktionsvorsitzende Katharina Schulze und die bayerische Spitzenkandidatin bei der Europawahl, Henrike Hahn, bekamen viel Applaus. Gemeinsam wollen sie für ein starkes Europa kämpfen. Mit Blick auf den Europawahlkampf platzierten sie vor allem Attacken auf die CSU.

„Ohne Klimaschutz, kein Wohlstand.“ Bundesvorsitzende Annalena Baerbock



Hahn machte den Anfang. „Die CSU ergrünt, ohne zu erröten“, sagte sie. So ganz plötzlich werde die CSU zur Europa-, zur Klima- und zur Umwelt-Partei. Allein daran glauben, will die Europapolitikerin nicht. „Eher werden alle Muslima in Bayern zu katholischen Pfarrerinnen.“

Söder bekam sein Fett weg

Eine strahlende, begeisternde Schulze legte nach. Bei ihr bekam insbesondere CSU-Ministerpräsident Markus Söder sein Fett weg. Der komme ihr vor wie ein billiger Jakob auf dem Wochenmarkt, sagte Schulze. Der Verkauf so Zeug, „das nicht das hält, was es verspricht“. Die Verluste bei der Landtagswahl und die 1,7 Millionen Menschen, die beim Volksbegehren für mehr Artenschutz unterschrieben haben, hätten Söder beeindruckt, war sich die 33-Jährige sicher. Sie warte ja nur darauf, dass er in Latzhose, Jesuslatschen und mit Jutebeutel in der Staatskanzlei marschiere.

Endlich einmal hören wollten etliche Grüne in Landshut ihre Bundesvorsitzende Baerbock. Die erfüllte die Erwartungen in eine engagierte Rede. Die 38-Jährige wollte ihren Parteifreunden vor allem Lust auf den anstehenden Europawahlkampf machen. „Nur die Aussicht auf Veränderung erzeugt Begeisterung“, rief die grüne Frontfrau in den Saal. Groß war die Zustimmung, als Baerbock sich für Frauenrechte aussprach, die es nur zu 100 Prozent gebe. Den meisten Applaus bekamt sie am Ende für den Satz: „Ohne Klimaschutz, kein Wohlstand.“