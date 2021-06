Anzeige

Wetter Starke Gewitter ab Dienstagnachmittag Der Deutsche Wetterdienst meldet eine erneute Gewitterwarnung für Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt und Schwandorf.

Merken

Mail an die Redaktion Ab Dienstagnachmittag werden über Ostbayern starke Gewitter erwartet. Foto: Andreas Rosar/dpa

Ostbayern.Der Deutsche Wetterdienst gibt für Dienstagnachmittag in den Regionen rund um Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt und Schwandorf folgende Unwetterwarnung aus:

Aus Südwesten ziehen lokal schwere Gewitter auf mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm in kurzer Zeit, Sturmböen um 85 km/h (Bft. 9) und Hagel um zwei Zentimeter. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich eine nordostwärts ziehende Gewitterlinie formiert. Dann ist lokal extrem heftiger Starkregen bis 60 l/qm in kurzer Zeit, orkanartige Böen um 115 km/h (Bft. 11) sowie Hagel bis vier Zentimeter beziehungsweise größere Hagelansammlungen möglich. Am späten Abend schwächen sich die Gewitter ab.

Rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen

Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte.