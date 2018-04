Wetter Starke Gewitter in der ganzen Region In ganz Ostbayern kam es am Montagnachmittag zu Unwettern. Der Platzregen führte zu Verkehrsbehinderungen.

Mail an die Redaktion Über den Landkreis Regensburg zieht eine bedrohliche Gewitterfront auf. So sieht es in Sinzing um kurz vor 14 Uhr aus. Foto: Alexander Auer

Bayern.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montagnachmittag vor starken Gewittern in Ostbayern. In den Landkreisen Cham, Schwandorf, Neumarkt, Regensburg und Kelheim sowie der Stadt Regensburg wurde Meldestufe zwei von vier heraus gegeben.

Örtlich gab es Blitzschlag. Außerdem verwies der DWD auf die Gefahr von entwurzelten Bäumen, die Dächer beschädigen können. Zudem solle auf herabstürzende Äste oder Dachziegel geachtet werden.

Auf der Autobahn kam es teilweise zu erheblichen Platzregen, der den Verkehr bis kurz vor den Stillstand ausbremste. Teilweise gab es rund einen zentimetergroße Hagelkörner im Stadtgebiet Regensburg. Dennoch kam der Landkreis bis jetzt glimpflich davon, es sind keine unwetterbedingten Einsätze aktuell im Landkreis bekannt.

