Polizei zieht erste Bilanz Starke Gewitter in der Region: Blitz zertrümmert Zaun - 25.000 Euro Schaden

Merken

Mail an die Redaktion Der DWD hat Unwetterwarnungen für mehrere Landkreise herausgegeben. −Symbolbild: Tobias Hartl/dpa

Vor starkem Gewitter warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagnachmittag. Mehrere Landkreise in der Region waren betroffen. In der Oberpfalz hatten die Einsatzkräfte einiges zu tun - Straßen waren überschwemmt und Bäume waren in Brand geraten.

Am Nachmittag und Abend bestand „die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern“, hieß es in der Warnmeldung. In Oberbayern waren die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie die Stadt Ingolstadt betroffen. Außerdem gab es Unwetterwarnungen für die Oberpfälzer Landkreise Neumarkt, Regensburg, Cham und Schwandorf sowie die Stadt Regensburg.







Lesen Sie auch:

Auch der mittelfränkische Landkreis Roth und der niederbayerische Landkreis Kelheim waren betroffen. Die betroffenen Gebiete erwartete Unwetter der Stufe 2 beziehunsgweise 3 von 4.

Blitz zertrümmert im Landkreis Schwandorf Zaun

In der Oberpfalz gab es laut Polizei am Nachmittag und am Abend zehn Unwettereinsätze. Straßen waren überschwemmt und Bäume waren durch Blitzschläge in Brand geraten. In Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) in der Kerntnerstraße schlug gegen 17 Uhr ein Blitz in einen Zaun ein. Die Trümmerteile des Zauns seien dann herumgeflogen und hätten umliegende Häuser beschädigt, so die Polizei. Der Schaden: 25.000 Euro.

Gegen 18.45 Uhr schlug ein (Landkreis Regensburg) ein. Er geriet in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und brachte die Flammen schnell unter Kontrolle.

− ln/jed