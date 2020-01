Unwetter Starke Gewitter in Ostbayern erwartet Der Deutsche Wetterdienst warnt bis 16.30 Uhr vor Gewitter. Platzregen und Blitzschlag sind möglich.

Regensburg.Für mehrere Regionen in der Oberpfalz hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgegeben. Bis 16.30 Uhr besteht in Schwandorf, Cham, Neumarkt sowie in Stadt und Landkreis Regensburg die Möglichkeit starker Gewitter.

Verkehrsbehinderungen durch Platzregen sind dabei örtlich ebenso möglich wie Blitzeinschläge. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Besondere Vorsicht gilt Ästen, Dachziegel oder Gegenständen, die herabstürzen könnten. (il)

