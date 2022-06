Anzeige

Diese Kreise sind betroffen „Starke Gewitter“: Unwetter-Warnung in der Region - Zugstrecke gesperrt von Jonas Raab

Merken

Mail an die Redaktion Für Freitagnachmittag und -abend erwartet der Deutsche Wetterdienst starke Gewitter in der Region. Foto: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagnachmittag Unwetterwarnungen für die Region ausgesprochen. In diesen Landkreisen drohen am Abend starke Gewitter.

Bereits am Freitagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor . Von Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 Kilometer pro Stunde und Starkregen war die Rede.







Am Freitagnachmittag erneuerte der DWD seine amtlichen Warnungen in der Region: Bis voraussichtlich 18 Uhr besteht in den Landkreisen Neumarkt, Kelheim und Cham die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern.

Auch die zahlreiche Kreise in Oberbayern und Mittelfranken sind betroffen. Amtliche Warnungen sprach der DWD hier für die Landkreise Eichstätt, Roth, Pfaffenhofen an der Ilm. In Niederbayern sind die Kreise Landshut und Straubing betroffen (Warnstufe jeweils 2 beziehungsweise 3 von 4).

Entwarnung in zahlreichen Landkreisen

Mittlerweile wieder aufgehoben wurde die Warnung in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Traunstein, Berchtesgadener Land sowie in Stadt und Landkreis Rosenheim. Selbes gilt für Stadt und Kreis Passau, die Landkreise Mühldorf am Inn, Altötting, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Regen, Deggendorf sowie Kreis und Stadt Landshut.

„Örtlich kann es Blitzschlag geben“, heißt es in der DWD-Warnung. Vereinzelt könnten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, rät der DWD. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Zugverbindung zwischen Passau und Plattling lahmgelegt

„Wegen Gegenständen in der Oberleitung ist zwischen Plattling und Passau Hbf kein Zugverkehr möglich“, meldet die DB Regio Bayern. Es gab einen Unwetterschaden bei Vilshofen. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab. Züge aus Richtung Landshut verkehren bis Plattling und enden dort vorzeitig. Mit Verzögerungen und weiteren Zugausfällen ist zu rechnen.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.