Wetter Starke Schneefälle: Unterrichtsaufall in Niederbayern An den Schulen in der Stadt und im Landkreis Landshut sowie im Landkreis Kelheim fällt am Montag wetterbedingt der Unterricht aus.

Zwei Störche sitzen auf einem verschneiten Horst. Foto: Lino Mirgeler

Landshut.Dies teilten die Landratsämter in Landshut und Kelheim am Sonntag mit. Es sei etwa im Kreis Kelheim mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen aufgrund von Schneebruch zu rechnen, hieß es am Abend. Vor allem im Süden Bayerns hatte es am Sonntag fast durchgängig geschneit, so dass zahlreiche Straßen nur mit Mühe frei gehalten werden konnten.