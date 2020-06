Anzeige

Gewitter Starke Unwetter drohen in Ostbayern Am Mittwochabend soll es in Ostbayern schwere Unwetter mit Gewittern und Starkregen geben, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Mail an die Redaktion Düstere Aussichten am Mittwochabend: In Regensburg – und auch dem Rest von Ostbayern – werden starke Gewitter erwartet. Foto: Daniel Steffen

Regensburg.Eine schwarze Wolkendecke liegt über der Region: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwochabend vor starken Unwettern in Ostbayern. „Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4)“, heißt es in der DWD-Warnmeldung.

Die Warnmeldung gilt – vorerst bis 22 Uhr – für Stadt und Landkreis Regensburg, Stadt und Landkreis Neumarkt, Stadt und Landkreis Schwandorf, Stadt und Landkreis Cham sowie Stadt und Landkreis Kelheim. Teilweise gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und Hagel.

„Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden“, warnt der DWD. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“

