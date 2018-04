Fussball

„Starke Knieprellung“ bei Martínez

Der FC Bayern hat nach dem Einzug in das Halbfinale der Champions League einige angeschlagene Spieler zu beklagen. Javi Martínez, der in der Nachspielzeit des 0:0 gegen den FC Sevilla hart von Joaquin Correa gefoult worden war, erlitt laut Trainer Jupp Heynckes eine „starke Knieprellung“. Man müsse abwarten, wie sich die Verletzung über Nacht entwickele, sagte Heynckes am Mittwochabend.