Wetter Winterwetter mit Schneefall in Ostbayern Auf den Straßen in Ostbayern gibt es bisher keine Probleme. Die Bahnstrecke Regensburg-München ist momentan nicht befahrbar.

Mail an die Redaktion Der Schnee hat Bayern an diesem Wochenende wieder fest im Griff. Symbolfoto: Silas Stein/dpa

Regensburg.Mit heftigen Schneefällen und Unwettern ist am Sonntag vor allem im Osten und Süden Bayerns zu rechnen. Das meldete die Unwetterzentrale am Vormittag. Für die Landkreis Regensburg, Kelheim und Schwandorf liegt zudem eine Warnung vom Deutschen Wetterdienst vor, die bis in die frühen Morgenstunden des Montags gilt.

Auf den Straßenverkehr in Ostbayern hatte das Wetter bisher keine größeren Auswirkungen. Wie die Einsatzzentrale der Polizei in der Oberpfalz gegen Mittag auf Nachfrage mitteilte, gab es bisher keine Unfälle, die vom üblichen Maß abweichen.

Ausfälle dagegen gibt es seit dem Vormittag im Zug- und Flugverkehr. Die Deutsche Bahn meldete mehrere witterungsbedingte Störungen. Eine betrifft die Strecke Landshut-Regensburg. Aufgrund eines Baumes, der zwischen Landshut und Neufahrn ins Gleisbett gestürzt ist, enden Züge aus Freising vorzeitig am Landshuter Hauptbahnhof. In der Gegenrichtung verkehren die Bahnen aus Regensburg kommend nur bis Neufahrn (Niederbayern).

Und auch die Flughäfen hatten ihre Probleme mit dem Schnee. Am Münchener Flughafen wurden bis zum Mittag von etwa 1000 geplanten Flügen 116 annuliert. Rund 40 Verbindungen seien wegen des starken Schneefalls mehr als eine halbe Stunde verspätet, sagte ein Sprecher des Airports. Den Angaben zufolge dauert das Räumen einer Start- oder Landebahn rund 25 Minuten. Während dieser Zeit wird die Bahn vollständig gesperrt. Seit Sonntagmorgen hatte es rund um den Flughafen Franz-Josef-Strauß kräftig geschneit. Auch am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg fielen wegen des Wetters einzelne Flüge vor allem von und nach München aus.

