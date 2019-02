Wetter Starker Schneefall in ganz Ostbayern Im Landkreis Cham liefen 120 Feuerwehreinsätze parallel. Im Bereich Schwandorf fiel in rund 10 000 Haushalten der Strom aus.

Mail an die Redaktion Auf der A93 fahren Schneeräumer zu zweit nebeneinander, um die Fahrbahn vom Schnee zu befreien. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Es schneit stark in ganz Ostbayern. Am Sonntagnachmittag liefen im Landkreis Cham 120 Einsätze parallel, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Mittelbayerischen auf Nachfrage sagte. In Lam stürzte das Dach eines Wohnhauses ein. In Stadt und Landkreis Regensburg gebe es ein „erhöhtes Einsatzaufkommen. Seit Mittag haben Feuerwehren vor allem im nördlichen Landkreis verstärkt mit Schneebruch zu tun. Wie uns der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Regenstauf, Harald Richter, sagte, gelte dies für den gesamten Gemeindebereich und alle Ortsteile. Schon seit Mittag seien seine Leute unterwegs, ihre Einsätze würden wohl bis in die Nacht hinein andauern. In den Gemeinden Bernhardswald und Wolfsegg seien die Feuerwehren nach Richters Worten ebenfalls unterwegs, auch dort bestehe die Gefahr umstürzender Bäume.

In rund 10 000 Haushalten in Ostbayern fiel laut einem Pressesprecher des Bayernwerks am Sonntag der Strom aus. Schwerpunkt ist der Landkreis Schwandorf. Der Sprecher versicherte, dass die Bayernwerk-Mitarbeiter allerorten bereits unterwegs seien, damit der Strom so schnell wie möglich wieder fließt. Wegen des nassen Schnees seien Bäume umgefallen und auf Leitungen gestürzt.

Für die Landkreise Regensburg, Kelheim und Schwandorf liegen zudem Warnungen vom Deutschen Wetterdienst wegen vor, die bis in die frühen Morgenstunden des Montags gelten. Verbreitet kann es glatt werden.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums der Oberpfalz zählte bis zum Mittag rund 40 witterungsbedingte kleinere Unfälle. Meist blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Mehr als 50 Mal wurden umgestürzte Bäume gemeldet. Einige Straßen mussten deshalb für einige Zeit gesperrt werden. Der weiterhin andauernde Schneefall in Niederbayern und der Oberpfalz sorgte auch am Nachmittag für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Vom Polizeipräsidiums Oberpfalz hieß es, es gebe immer wieder Meldungen über Unfälle. Meistens verliefen sie glimpflich. Auch zahlreiche Bäume stürzten um. Zwei Menschen wurden nach bisherigem Stand leicht verletzt. Mehrere Straßen sind derzeit wegen umgefallener oder umsturzgefährdeter Bäume gesperrt. Die Situation sei witterungsbedingt angespannt, hieß es.

Ausfälle dagegen gibt es seit dem Vormittag im Zug- und Flugverkehr. Die Deutsche Bahn meldete mehrere witterungsbedingte Störungen. Eine betrifft die Strecke München-Regensburg. Aufgrund eines Oberleitungsschadens wurde der Bahnbetrieb zwischen Eggmühl und Landshut vorübergehend eingestellt. Offenbar ist ein Zug mit einem Baum kollidiert. Dieser beschädigte die Oberleitung. Im Bereich der Waldbahn im Bayerischen Wald führen Weichenstörungen zu Verspätungen. Auf dem Abschnitt der Oberpfalzbahn laufen zwischen Lam und Bad Kötzting mussten Bäume vom Gleis geräumt werden. Das führt zu Verspätungen.

Und auch die Flughäfen hatten ihre Probleme mit dem Schnee. Am Münchener Flughafen wurden bis zum Mittag von etwa 1000 geplanten Flügen 116 annulliert. Rund 40 Verbindungen seien wegen des starken Schneefalls mehr als eine halbe Stunde verspätet, sagte ein Sprecher des Airports. Den Angaben zufolge dauert das Räumen einer Start- oder Landebahn rund 25 Minuten. Während dieser Zeit wird die Bahn vollständig gesperrt. Seit Sonntagmorgen hatte es rund um den Flughafen Franz-Josef-Strauß kräftig geschneit. Auch am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg fielen wegen des Wetters einzelne Flüge vor allem von und nach München aus.

