Wetter Starkregen, Hagel und Sturmböen bei Gewittern in Bayern

In Bayern kam es am Freitagabend zu mehreren Gewittern mit stürmischen Böen und einer hohen Blitzaktivität. Teilweise fielen Hagelkörner mit einem Durchmesser zwischen drei und vier Zentimetern vom Himmel, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Vielerorts kam es zu Sturmböen mit bis zu 90 Stundenkilometern und Starkregen.

dpa