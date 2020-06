Anzeige

Notfälle Starkregen in Teilen der Oberpfalz In der Nordoberpfalz liefen am Sonntag viele Keller voll. Am Montag gelten Wetterwarnungen für den Großraum Regensburg.

Bayreuth.Starkregen hat in Teilen Bayerns zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Vor allem in Oberfranken gab es in der Nacht zum Montag viele Einsätze. In der Nordoberpfalz kam es bereits am Sonntagnachmittag zu starken Regenfällen. Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtete von etwa 60 Einsätzen, weil Keller vollgelaufen waren. Vor allem entlang der tschechischen Grenze mussten die Retter ausrücken.

Am Montag ist die Gefahr für Starkregen noch nicht gebannt. In einem Streifen vom Ems- und Münsterland bis nach Süd- und Ostbayern kann es lokal erneut heftigen Regen und einzelne, kurze Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Unter anderem warnt der Wetterdienst in südlicheren Teilen der Oberpfalz vor Starkregen: Bis in die Mittagsstunden kann es in Stadt und Landkreis Regensburg und in Neumarkt zu Starkregen der Stufe 2 von 4 kommen. Auch für Kelheim gilt bis 12 Uhr eine Wetterwarnung.

Hochwasser-Meldestufen in Teilen Bayerns überschritten

In Bayreuth registrierte die Polizei bis Montagmorgen rund 75 Notrufe wegen vollgelaufener Keller, umgestürzter Bäume und Unfällen. Auf der Autobahn 9 kam es wegen des Starkregens zu Unfällen, bei denen mehrere Menschen leicht verletzt wurden, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Vor allem das Stadtgebiet von Bayreuth wurde vom Starkregen getroffen. Die Feuerwehr Bayreuth war eigenen Angaben zufolge mit rund 100 Kräften vor allem wegen überfluteter Fahrbahnen und vollgelaufener Keller gefordert.

Das Bayrische Landesamt für Umwelt teilte mit, dass im Norden und Osten Bayerns in der Nacht im Gebiet des Oberen Mains zum Teil Hochwasser-Meldestufen überschritten wurden. Demnach wurden kleinere Flächen überflutet. (dpa/ri)