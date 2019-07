Wetter Starkregen und Unwettereinsätze in Bayern Starkregen und Gewitter in Bayern: Nach der Hitze hat der Regen im Freistaat für Feuerwehreinsätze gesorgt.

Ein Auto fährt bei Starkregen über eine Straße. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild

München.In den Landkreisen Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen und Traunstein blockierten kleinere Schlammlawinen Straßen. Auch die Bundesstraße 307 bei Vorderriss war betroffen. Die Räumarbeiten dauerten bis zum Montagmorgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch im Südosten Münchens regnete es in der Nacht heftig.

Der Deutsche Wetterdienst rechnete am Montag im Osten Bayerns und am Alpenrand mit Schauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen von 21 Grad. Die kommenden Tage bleiben regnerisch, das Tief bringt warme und feuchte Luft mit sich. Am Dienstag werden mehr Sonne und Temperaturen bis zu 28 Grad in Bamberg und 9 Grad auf der Zugspitze erwartet.