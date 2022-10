Bundesliga Starstürmer Mané und Kramaric zunächst auf der Bank Die beiden Topstürmer Sadio Mané und Andrej Kramaric sitzen beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München zunächst auf der Bank. Für den deutschen Meister beginnt in der Spitze am Samstag (15.30 Uhr/Sky) statt Mané erneut der zuletzt starke Eric Maxim Choupo-Moting. Dahinter bietet Trainer Julian Nagelsmann Serge Gnabry, Jamal Musiala und Kingsley Coman auf.

Sadio Mane von München in Aktion. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Sinsheim.„Ich hoffe, dass er heute genau so performt wie in den vergangenen beiden Spielen“, sagte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei Sky über Choupo-Moting.

Hoffenheims Vize-Weltmeister Kramaric hatte zuletzt Probleme mit dem Sprunggelenk, schaffte es aber immerhin in den Kader. In TSG-Sturm dürfen erneut Munas Dabbur und Georginio Rutter von Beginn an spielen. Hoffenheim kann mit einem Sieg an den Bayern vorbeiziehen.