Freizeit Start der Meisterschaft im Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen Taktik ist gefragt: Im Allgäu hat die 1.

Ein Teilnehmer der Aufsitzrasenmäher-Meisterschaft. Foto: Lisa Forster/Archivbild

Rückholz.Bayerische Meisterschaft im Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen begonnen. Am Samstag waren bei gutem Wetter bis zum Nachmittag mehr als 70 Teilnehmer in den Parcours gestartet, wie die Veranstalter des Rückholzer Aufsitzrasenmäher Vereins mitteilten. Die Teilnehmer mussten auf den Fahrzeugen unter anderem Strohballen ausweichen, über Brücken fahren oder Dosen werfen. Wer den Durchgang einmal fährt, ohne ein Hindernis auszulassen, darf am Sonntag im Finale antreten.

Aufgrund der hohen Nachfrage fand die Meisterschaft im schwäbischen Rückholz (Landkreis Ostallgäu) nun mit Teilnehmern aus ganz Bayern statt. Schirmherrin ist die Landrätin Maria Zinnecker (CSU).