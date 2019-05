Verkehr Stau auf der A93: Tirol bremst LKWs aus Der Verkehr auf der A93 in Richtung Österreich staut sich am Montagmorgen. Grund ist eine Blockabfertigung.

Mail an die Redaktion Zähfließender Verkehr herrscht auf der Autobahn A9. Foto: Matthias Balk/Archivbild

Kiefersfelden.Nach Angaben der Polizei staut sich der Verkehr auf der Autobahn A93 auf 8 Kilometern. Grund ist eine Blockabfertigung: Von Montag bis Freitag - mit Ausnahme des Feiertags am Donnerstag - werden österreichische Einsatzkräfte auf der Inntalautobahn an der Grenze Lastwagen zurückhalten, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag in Rosenheim mitteilte. Aufgrund einer morgendlichen Sperrung auf der A8 könne sich der Stau am Montag noch bis zur Ausfahrt Brannenburg verlängern. Die Blockabfertigung begann um 5 Uhr und soll nach Angaben der österreichischen Behörden bis 9 Uhr dauern.

Die österreichischen Behörden lassen bei der Blockabfertigung am Grenzübergang Kufstein nur eine begrenzte Anzahl Lastwagen passieren. Dadurch soll die Route Richtung Brenner entlastet werden. Die einseitige Maßnahme der Österreicher ist in den Nachbarländern umstritten. Verhandlungen zwischen Deutschland, Österreich und Italien, auf einem eigens einberufenen Brenner-Gipfel im vergangenen Jahr, blieben ergebnislos.