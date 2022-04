Anzeige

Fußball Stefan Leitl will Bundesligist Fürth am Saisonende verlassen Trainer Stefan Leitl will Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth am Ende der Saison verlassen. „Wir werden nun alle Formalitäten klären“, erklärte Geschäftsführer Rachid Azzouzi am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung des Absteigers.

dpa

Mail an die Redaktion Der Fürther Trainer Stefan Leitl gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Daniel Karmann/Daniel Karmann/dpa

