Anzeige

„Mir geht die Düse“ Stefan Mross wendet sich mit Facebook-Video-Botschaft an seine Fans

Merken

Mail an die Redaktion Der Moderator Stefan Mross ist vor der Sendung „Immer wieder sonntags“ noch immer nervös, wie er in einer Facebook-Botschaft jetzt sagt. Foto: Screenshot Facebook Stefan Mross

Nach 17 Jahren als Moderator bei der Fernsehshow „Immer wieder sonntags“ ist Stefan Mross noch immer nervös. Das verriet er jetzt in einer Facebook-Video-Botschaft an seine Fans.

Der Moderator, , läuft in dem knapp sieben Minuten dauernden Videoclip durch die neue Arena, in der die Sendung am 12. Juni wieder ausgestrahlt wird. Er zeigt die Bauarbeiten vor der Show, besonders auch vor der Seebühne. „Alle sind noch ganz ganz fleißig“, sagt er. Und: „Wow, ich bin so aufgeregt, ich bin fix und fertig. Mir geht die Düse.“







„Es sind doch andere Bretter, die die Welt bedeuten. Es sind andere Bühnenbretter. Es ist einfach so. Es ist ein anderer Ort und andere Gegebenheiten“, erklärt Stefan Mross seinen Facebook-Fans.







Laut der offiziellen Homepage stehen am Sonntag zur ersten Folge 2022 Hansi Hinterseer, Giovanni Zarrella, Michelle, Anita & Alexandra Hofmann auf der neuen „Immer wieder sonntags“-Bühne. Und auch voXXclub, Dorfrocker, Tim Peters, Luna Klee, Anna-Carina Woitschack und Simon Broch sollen für gute Laune in Rust sorgen.