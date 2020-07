Anzeige

Parteien Steinmeier: Vogel hat Sozialdemokratie und Politik geprägt Nach dem Tod des früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Witwe Liselotte Vogel kondoliert.

Merken

Mail an die Redaktion Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Foto: Maurizio Gambarini/dpa//Archivbild

Berlin.„Wir haben einen Mann verloren, der die deutsche Sozialdemokratie und die Politik unseres Landes maßgeblich geprägt hat“, schrieb Steinmeier am Sonntag. „Ich bin sehr bewegt und traurig über diese Nachricht. Der Tod Hans-Jochen Vogels ist für mich auch persönlich ein großer Verlust.“ Vogel war am Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben. „Er war ein lebhafter Demokrat, dessen Stimme schmerzlich fehlen wird“, so Steinmeier.

„Hans-Jochen Vogel hat für Toleranz, Respekt und das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft gearbeitet und gekämpft. Seine Disziplin und Geradlinigkeit, sein Pflichtbewusstsein und sein christliches Menschenbild haben ihm über alle Parteigrenzen hinweg größten Respekt eingebracht“, schrieb Steinmeier weiter. In allen seinen Ämtern und Funktionen habe er sich engagiert für das friedliche Miteinander der europäischen Völker eingesetzt. Die eigene Erfahrung als Kriegsteilnehmer habe ihn zum leidenschaftlichen Verfechter eines „Nie wieder“ gemacht.

„Sein Eintreten für den Rechtsstaat, verbunden mit seinem tiefen moralischen Gefühl, was Recht und Unrecht ist, wird mir immer in Erinnerung bleiben“, betonte Steinmeier. Er denke auch an Vogels im Deutschen Bundestag. „Er hat darin sein politisches Vermächtnis zum Ausdruck gebracht: Soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und unser demokratisches Gemeinwesen zu stärken.“