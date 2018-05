Wirtschaft Steinmeier würdigt Ludwig Erhards Lebensleistung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Lebensleistung des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers und Bundeskanzlers Ludwig Erhard (1897-1977) gewürdigt. „Wir verdanken Erhard eine auf Freiheit und Rechtssicherheit gebaute Wirtschaftsordnung“, sagte Steinmeier bei der Eröffnung des Ludwig-Erhard-Zentrums (LEZ) am Freitag in Fürth. Er habe gewollt, dass „alle die Chance erhalten, sich eigenen Wohlstand zu erarbeiten.“

Mail an die Redaktion Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto. Soeren Stache/Archiv Foto: Soeren Stache

Fürth.Erhard gilt als Vater der sozialen Marktwirtschaft im Nachkriegsdeutschland und als Inbegriff des Wirtschaftswunders. Das Fürther Geburtshaus des CDU-Politikers bildet mit einem Neubau einen Museumskomplex, mit dem die Stadt an das Leben und Wirken ihres Sohnes erinnern will. Das LEZ soll am 20. Juni für das Publikum öffnen.